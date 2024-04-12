У жителя Уральска нашли наркотики на 1 млн тенге

В Атырау задержали мужчину, у которого изъяли наркотики на общую сумму более 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Подозреваемый признался, что таким способом хотел заработать "легкие деньги".

По сообщению информационного медиа-портала Polisia.kz, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области задержали жителя Уральска. Его подозревают в реализации наркотических средств в крупном размере. В Атырау у него изъяли наркотики на сумму более 1 млн тенге.

По версии полиции, подозреваемый прибыл из Уральска в Атырау специально для организации канала доставки и сбыта наркотических средств.

"Он объяснил причину преступного деяния тем, что хотел быстро заработать "легкие" деньги, так как находился в затрудненном финансовом положении. В настоящее время 30-летний житель ЗКО находится под стражей в СИЗО. Ведется досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила в погребе жителя Шымкента марихуану. Масса изъятых наркотических средств составила свыше 10 кг, что является особо крупным размером.

В Алматы также в 2024 году перекрыт канал поставки наркотиков из Италии и Польши. Полиция задержала иностранца, а в его арендованной квартире нашли пластмассовые капсулы, замаскированные под кофе, внутри которых находился кокаин весом 250 граммов. Кроме того, в отделении почты была изъята посылка, принадлежащая подозреваемому, в которой находились пластиковые банки с наркотическими веществами общим весом порядка 1 кг, включая 0,5 кг кокаина и свыше 400 граммов экстази.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы от 5 лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.