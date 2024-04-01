Теракт в подмосковном "Крокусе": арестован десятый по счету обвиняемый (видео)

Еще одному участнику организации теракта в "Крокус Сити Холл" Якубджони Юсуфзод избрана мера пресечения, передает NUR.KZ со ссылкой на суды общей юрисдикции Москвы.

Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России, в главном следственном управлении ведомства продолжается расследование уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле".

"Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела - Якубджони Юсуфзоды.

По данным ведомства, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Юсуфзоде предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Таким образом, на данный момент следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам", -говорится в сообщени.

Между тем, в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщается о том, что Якубджони Юсуфзоди избрана мера пресечения.

"Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении уроженца Таджикистана Юсуфзоды Якубджони Давлатхон, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсуфзоды Я.Д. до 22 мая 2024 года", - говорится в сообщении суда.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Отмечаетсяя, что здесь должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта – граждан Таджикистана – взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

26 марта стало известно имя восьмого фигуранта по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

В конце марта в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

По последним данным, число пострадавших в "Крокусе" выросло до 551 .