Что известно об арестованных по делу о нападении на "Крокус Сити Холл"
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После того, как глава ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых в причастности к нападению на «Крокус Сити Холл», в суд были по очереди доставлены восемь человек. Помимо четырех человек, которые, по данным СК, участвовали в расстреле людей, в СИЗО отправили четырех их предполагаемых соучастников, которые свою вину не признали.
Би-би-си рассказывает, что известно об этих людях.
Предполагаемые исполнители
Далерджон Мирзоев
32-летнего Далерджона Мирзоева доставили в суд с синяками на лице, во время оглашения решения об аресте он не смог стоять и опирался на стенку аквариума. Согласно сообщению пресс-службы Басманного суда, он признал вину.
На видео задержания и допроса, опубликованного российской ФСБ, Мирзоев был одет так же, как убийца из записи, опубликованной связанным с исламистами агентством Amaq News Agency. На ней мужчина, одетый в синие джинсы и зеленый свитшот, добивает ножом раненых людей.
По данным телеграм-канала Shot, Мирзоев был за рулем белого «Рено», на котором пытались скрыться нападавшие.
Согласно материалам суда, он уроженец Таджикистана, у него четверо несовершеннолетних детей. У него была временная регистрация в Новосибирске, где он работал в такси, но она истекла еще до нападения.
Корреспондент новосибирского издания НГС поговорил с хозяином квартиры в Новосибирске, где жил Мирзоев. Он подтвердил, что у Мирзоева в Таджикистане есть жена и четверо детей.
Мужчина подчеркнул, что не замечал в поведении Мирзоева ничего подозрительного. По его словам, мужчина не был замечен за изучением религиозной литературы, приезжал в квартиру, только чтобы переночевать. Говорил, что заработанные деньги отправляет в Таджикистан матери.
Шамсидин Фаридуни
25-летний Фаридуни был доставлен в суд с заплывшим лицом и опухшей щекой. Перед этим связанные с силовиками телеграм-каналы опубликовали видеозапись, на которой мужчину пытали током.
Он гражданин Таджикистана, женат, у него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был зарегистрирован в Красногорске. Приехал в Россию в начале марта и устроился на фабрику в Подольске.
На видеозаписи допроса, опубликованной силовиками, Фаридуни говорил, что 4 марта прилетел из Турции, куда ездил «ради документов», а в «Крокус Сити Холле» «застрелил людей» за 500 тысяч рублей. Заказывал нападение некий «помощник проповедника» в телеграме, следует из записи допроса. Источники СМИ называют его главарем нападавших.
Российские телеграм-каналы утверждали, что Фаридуни перед атакой на концертный зал неоднократно бывал в «Крокус Сити Холле» и изучал обстановку. В частности канал ВЧК-ОГПУ публиковал фотографию Фаридуни, сделанную, как утверждается 7 марта, в «Крокусе».
Мухаммадсобир Файзов
19-летний Мухаммадсобир Файзов был доставлен в Басманный суд из реанимации, в зал его завозили в послеоперационном кресле с установленным катетером и мочеприемником.
Его сопровождали два медицинских сотрудника, которых вывели из зала после решения суда о закрытом режиме заседания. СМИ писали, что он с трудом мог разговаривать
Файзов — гражданин Таджикистана, не женат, несколько месяцев работал в барбершопе «Площадка» в городе Тейково Ивановской области.
Хозяйка барбершопа описывала его газете «Московский комсомолец» как хорошего мастера, за которым «никаких странностей не замечали».
Саидакрами Рачабализода
Саидакрами Муродали Рачабализода — 30-летний безработный. В суде он сказал, что не помнит адрес российской регистрации. Женат, есть ребенок.
Русский язык он понимает, но практически не говорит на нем, с участниками процесса он общался через переводчика. Признал вину.
До заседания суда в российских соцсетях распространялась видеозапись, на которой, как утверждалось, был изображен первичный допрос задержанного Рачабализоды, где ему отрезают ухо и засовывают в рот.
Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов в субботу, 23 марта, опубликовал видео, на котором силовики ведут окровавленного человека к машине — на видео момент задержания Рачабализоды. В подписи к видео говорится: «Один из террористов, задержанных в Брянской области, пытался уйти в лес. Но наши силовики надрали ему уши».
По данным издания «Важные истории» (объявлено «иноагентом» и нежелательной организацией) ухо подозреваемому отрезал российский силовик из числа сторонников неонацистской ДШРГ «Русич».
В зале суда вечером 24 марта у Рачабализоды была повязка на голове в районе уха, на лице — синяки и отеки.
Владелец автомобиля и его родственники
В понедельник, 25 марта, Басманный суд арестовал еще трех человек: 24-летнего Диловара Исломова — владельца белого «Рено», на которой нападавшие приехали в «Крокус» и покинули место нападения.
Также были арестованы его брат — 33-летний Аминчон Исломов и их отец Исроил Исломов.
Все они обвиняются по статье о пособничестве в организации теракта.
По версии следствия, арестованный ранее Шамсиддин Фаридуни еще в январе вовлек Аминчона Исломова в состав группы, готовившей нападение, а в марте — Диловара Исломова. В чем подозревается их отец, в заявлении СК не уточнялось.
Брат Диловара Исломова Иам рассказал журналистам, что тот ничего не знал о подготовке к нападению и сам пошел в полицию, когда узнал о произошедшем.
«Диловар ни при чем, он просто продал свою машину, он не виноват и ничего не знает на эту тему. У него есть договор купли-продажи, сказали, что машина нужна для такси. Он поехал к участковому как только увидел видео в интернете [с этой машиной]», — рассказал «Верстке» (в реестре «иноагентов») Иам Исломов.
Известно, что через несколько часов после нападения Диловар Исломов сам рассказал журналистам о судьбе своего автомобиля, на котором скрылись нападавшие. По его словам, около недели назад до нападения на «Крокус» он продал «Рено» своему шурину.
Арендодатель
Во вторник, 26 марта, Басманный суд Москвы арестовал восьмого подозреваемого — 32-летнего Алишера Касимова, который, по версии следствия, сдал свою квартиру непосредственным участникам нападения в «Крокус Сити Холле».
Касимов — уроженец Кыргызстана, зарегистрирован в Красногорске, трое детей.
По словам Касимова, он не знал, что его квартиранты связаны с терроризмом — он просто опубликовал объявление о сдаче квартиры на «Авито», пишет «Медиазона»
Как рассказала журналистам мать Касимова, ее сын сдавал квартиру, чтобы расплатиться с ипотекой.
«Я ему говорила, сдавай квартиру только русским, а ему были нужны деньги, у него трое детей и ипотека, ему нужно было с ней расплатиться, и он сдал этим людям [исполнителям нападения]», — сказала она.
«Мой сын — хороший человек», — добавила она. «Он простой человек верящий, всем верит. Он всегда людям хотел помогать! Через "Авито" их вот нашел… Он сдавал, я знаю. Но вот этих парней он не знал», — рассказала женщина.
Представители сервиса «Авито» уже заявили, что проверили аккаунт Касимова и не обнаружили запрещенных запросов и сообщений.
Нападение на «Крокус Сити Холл»
Вечером 22 марта несколько человек с автоматами ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске — за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Они открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. Следственный комитет возбудил дело о теракте.
Утром 23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек. В чем обвиняют трех человек, которых еще не доставили в суд, неизвестно.
Депутат Госдумы и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн написал, что белый «Рено» с подозреваемыми обнаружили ночью в Брянской области — по его словам, машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов, и тогда по ней открыли огонь.
В соцсетях опубликован снимок с дорожной камеры, на котором видно, что автомобиль «Рено Симбол» двигался со скоростью 141 км/ч при разрешенной 90 км/ч. Автомобиль успел проехать около 300 км, прежде чем его остановили.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073795-chto-izvestno-ob-arestovannyh-po-delu-o-napadenii-na-krokus-siti-holl/