Акмолинец заплатил за авто 3,8 млн тенге, но машину не получил

Акмолинец заплатил цену ниже рыночной за автомобиль, который обещали ему пригнать из-за рубежа, но машину не получил, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 марта в отдел полиции Целиноградского района поступило заявление 31-летнего местного жителя. Он рассказал, что малознакомый мужчина под предлогом продажи автомашины завладел его денежными средствами.

По показаниям потерпевшего, ему поступило предложение приобрести в одной из стран ближнего зарубежья автомобиль за 3,8 млн тенге.

"Случайный знакомый предложил мужчине пригнать хороший автомобиль стоимостью ниже рыночной и отправил ему посредством WhatsApp фото машины, скачанное им из интернета. После получения денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь с потерпевшим", - пояснили в ДП Акмолинской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя столицы, который дал признательные показания и сообщил, что денежные средства заявителя он потратил на личные нужды.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество".

Отметим, что по ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее полицейские задержали жителя Астаны, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он продавал казахстанцам несуществующие авто, обещая поставить их из Монголии. Пострадали 15 жителей Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.

В феврале стало известно, что жительницу столицы обманули, обещая в подарок машину. По подозрению в мошенничестве стражи порядка установили троих подозреваемых. По информации полиции, молодые люди, представляясь работниками магазина, обзванивали людей и сообщали им, что они выиграли автомобиль. Но чтобы получить его, необходимо было внести определенную сумму в качестве комиссии.