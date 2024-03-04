Слухи о нападении на следователя по делу Бишимбаева прокомментировали в ДП Астаны

Департамент полиции Астаны прокомментировал видео, на котором якобы запечатлено видео нападения на следователя по делу Бишимбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

В Telegram-канале Egov.Press появилось видео, на котором запечатлено нападение на женщину.

"По информации некоторых источников, на женщину следователя из группы СОГ, расследовавшего уголовное дело Куандыка Бишимбаева, совершено разбойное нападение. Подозреваемый задержан. По этому факту официального ответа не дают", - говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Астаны прокомментировали ситуацию.

"Информация о якобы нападении на следователя, расследовавшей уголовное дело в отношении Бишимбаева, не соответствует действительности. Деятельность потерпевшей не связана с данным расследованием.

Подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания. Ранее уголовное дело было направлено в прокуратуру для проверки законности и передачи в суд. Департамент полиции предупреждает, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении ДП Астаны.

Напомним, 26 февраля стало известно, что дело об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передали в суд.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Выяснилось, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей оказалась Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь к ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать дело об убийстве Нукеновой на особом контроле. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу", – заявлял он.

Позже молчание нарушила бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование – самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

В конце января в полиции сообщили, что скоро материалы дела направятся в суд.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.