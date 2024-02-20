Гражданин Израиля арестован на 15 суток в Павлодаре (видео)

В Павлодаре на 15 суток арестован гражданин Израиля, который приехал в город для участия в спортивном шоу, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МВД, в Павлодаре полицейскими был задержан гражданин Израиля, имеющий вид на жительство в Казахстане.

Мужчина, по данным полиции, управлял авто в пьяном состоянии.

"Водитель прибыл в Павлодар для участия в спортивном шоу “Rally-2024”. За управление в состоянии опьянения водитель наказан. Судом он лишен водительских прав на 7 лет и подвергнут аресту на 15 суток", - говорится в сообщении.

В конце января в Кокшетау мужчину арестовали на 15 суток за пьяную езду. Оказалось, он является акимом одного из сельских округов Тайыншинского района СКО. В отношении правонарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК.

В Астане мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, попытался припарковать свой автомобиль, но в итоге повредил четыре чужие машины.

Также осенью прошлого года в Костанайской области произошел другой случай: патрульные остановили авто, за рулем которого был пьяный мужчина. Последний пытался притвориться пассажиром, но обмануть полицейских ему не удалось.