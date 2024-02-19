Акима в Акмолинской области арестовали за езду в пьяном виде

Акима Викторовского сельского округа арестовали на 15 суток за езду в пьяном виде, а также лишили права управлять авто на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Зерендинского районного суда.

В суде сообщили, что было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении акима Викторовского сельского округа Р. за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Чиновник признал вину. Также она подтверждена протоколом об административном правонарушении, заключением медицинского освидетельствования, которое установило алкогольное опьянение легкой степени, объяснением самого акима.

"Постановлением суда Р. наложено административное взыскание в виде ареста на 15 суток и лишен права управления транспортным средством на 7 лет", – говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Добавим, что по информации на Instagram-странице Викторовского сельского округа, акимом является Рукавишников Виктор Александрович.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что заместитель акима Зерендинского района в Акмолинской области лишен права управлять авто на ближайшие 7 лет, а также арестован на 15 суток. Он также водил машину в пьяном виде.