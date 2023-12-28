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Иностранца с рогами сайги на 2 млрд тенге задержали в Костанайской области (фото)

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Рога сайги
Рога сайги. Фото: kstnews.kz

На выезде из Костаная полицейские задержали иностранца, у которого обнаружили рога сайги на 2 млрд тенге, а также 7,5 тенге наличными, передают "Костанайские новости".

Как рассказал изданию начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов, на прошлой неделе, 22 декабря, на трассе "Екатеринбург – Алматы" стражи порядка остановили автомобиль марки Toyota Alphard.

"В багажном отделении обнаружено три дорожные сумки, принадлежащие 29-летнему пассажиру, гражданину ближнего зарубежья", – рассказал он.

Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Фото: kstnews.kz

Сообщается, что в сумках находилось 916 дериватов в виде рогов сайги, денежные средства в сумме около 7,5 млн тенге.

"Предположительно, правонарушитель нанес государству ущерб около 2 млрд тенге", – рассказал Серик Байгонов.

Изъятые деньги
Изъятые деньги. Фото: kstnews.kz

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что житель Актобе нашел сайгачьи рога в доме умершей тещи. Он перевез их к себе и хранил, а спустя три года решил продать. В итоге мужчина оказался в суде и получил штраф на 5 млн тенге.

Также в ноябре сотрудники УБОП ДП Павлодарской области и ДКНБ задержали 49-летнего жителя города Аксу. У него изъяли рога сайги на 2 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053005-inostrantsa-s-rogami-saygi-na-2-mlrd-tenge-zaderzhali-v-kostanayskoy-oblasti/

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