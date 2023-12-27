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Оскандалившегося в Алматы блогера-трансгендера приговорили к тюрьме в России

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Хилми Форкс
Хилми Форкс. Фото: instagram.com/hilmi_forks

Российского блогера-трансгендера Хилми Форкса суд приговорил к трем годам лишения свободы. Его взяли под стражу прямо в зале суда, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Москвы.

29-летнему блогеру Хильми Олейнику, более известному в интернете как Хилми Форксу, суд в Москве вынес приговор по уголовному делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов в Сети.

Его признали виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети Интернет) и приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы, Олейник был взят под стражу прямо в зале суда.

Напомним, что Олейника задержали в России в июле этого года. Его обвинили в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов, в отношении блогера избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина добавила, что Хилми Форкс принес публичные извинения, однако не за то, в чем его подозревают, а за драку в одном из заведений в России.

В июне этого года Хильми Олейник попал в скандал в Алматы – в соцсетях распространилось видео, на котором он оскорбляет ребенка на скейтплощадке. В городском ДП сообщили, что данному инциденту будет дана правовая оценка.

Добавим, по данным издания Медиаликс, блогер Хилми Форкс прославился в TikTok благодаря дружбе с еще одним известным тиктокером Дашей Корейкой. В своих видео Форкс рассказывает о своей нетрадиционной ориентации, делает макияж и носит женские вещи. В одном из роликов блогер рассказал, что родился в Краснодаре, также он рассказывал, что в возрасте 10 лет попал в детдом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052945-oskandalivshegosya-v-almaty-blogera-transgendera-prigovorili-k-tyurme-v-rossii/

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