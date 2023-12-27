Сумки с содержимым на 2 млрд тенге и пачками денег нашли в авто в Костанайской области

В Костанайской области у иностранца стражи порядка нашли более 900 рогов сайги. Их стоимость оценивается в 2 млрд тенге. Полиция начала расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в ходе ОПМ "Сайгак" вечером 22 декабря на республиканской автодороге Екатеринбург – Алматы на выезде из Костаная сотрудниками УБОП ДП региона совместно с сотрудниками управления местной полицейской службы был остановлен автомобиль Toyota Alphard.

В результате осмотра машины в багажнике были найдены три дорожные сумки. По сведениям полиции, они являются собственностью 29-летнего пассажира, гражданина ближнего зарубежья.

"В сумках находилось 916 рогов сайги и около 7,5 млн тенге. Предположительно, государству причинен ущерб на сумму около 2 млрд тенге", – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч.3 ст.339 УК РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.

Проводятся все необходимые следственные мероприятия. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Отметим, что согласно ч.3 ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания, совершенные с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.