Два грузовых вагона похитили с помощью тепловоза в Караганде

В Караганде руководство предприятия не досчиталось двух вагонов с металлоломом и обратилось в полицию. В краже подозревается работник компании, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Октябрьский отдел полиции УП Караганды обратилось руководство ТОО, занимающееся металлургическим производством.

Оказалось, что неизвестный с помощью тепловоза похитил два грузовых вагона с металлоломом. Сумма ущерба составила 8,5 млн тенге.

"Полицейские предположили, что к данному факту причастен кто-то из работников предприятия. Версия вскоре подтвердилась", - отметили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, работающий составителем поездов в ТОО.

Он сознался в содеянном. Подозреваемый рассказал, что дал указание машинисту тепловоза доставить вагоны в один из пунктов, введя его в заблуждение.

По сведениям правоохранителей, в дальнейшем мужчина хотел использовать похищенный металл в собственных целях. Ведется досудебное расследование по ст.188 УК РК “Кража”.

Согласно ст.188 УК РК кража, совершенная в особо крупном размере (по ст.3 УК РК - с размером ущерба, в две тысячи раз превышающим МРП, то есть 6 900 000 тенге), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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