Женщину заподозрили в краже кота в Семее

Против жительницы области Абай возбудили уголовное дело - ее подозревают в краже породистого кота. Сама женщина дала признательные показания, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, в полицию обратился владелец кафе в Семее. Он сообщил, что неизвестные похитили с территории кафе его кота британской породы.

"Питомец является частью семьи мужчины. Любимец спокойно разгуливал на территории кафе, за ним приглядывали и кормили не хуже, чем посетителей заведения", - сообщает телеканал.

Вычислить вероятного похитителя кота удалось по камерам видеонаблюдения. Подозреваемой оказалась жительница города, которая заявила следователем, что животное ей очень понравилось.

"В настоящее время в отношении нее выдвинуто обвинение по части 1 статьи 188 УК РК "Кража". 37-летней любительнице кошек грозит до трех лет лишения свободы. Полицейские сразу вернули британца обратно в семью", - проинформировали в полиции.

Отметим, что, согласно статье 188 УК РК, кража наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.