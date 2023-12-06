Нападение на букмекерскую контору попало на видео в Атырау
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Сотруднице букмекерской конторы в Атырау угрожали кухонным ножом во время рабочей смены. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как рассказала пресс-служба МВД в своем новостном Telegram-канале, сотрудница букмекерской конторы в Атырау утром 3 декабря сообщила полиции о разбойном нападении.
В ходе проверки стражи порядка установили, что примерно в 08:55 некий мужчина в маске, угрожая сотруднице организации кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся с места происшествия.
Подозреваемым оказался 25-летний житель города. Его задержали и водворили в ИВС. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 192 УК РК, начато расследование.
Согласно части 2 статьи 192 УК РК, разбой наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049512-napadenie-na-bukmekerskuyu-kontoru-popalo-na-video-v-atyrau/