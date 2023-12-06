"Женщину с 6-месячным ребенком посадили в ИВС в Атырау": полиция высказалась о видео

В Сети появилось видео с информацией о том, что женщину вместе с ребенком якобы посадили в изолятор временного содержания в Атырау. Ситуацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

"Полицейские из города Атырау экстренно посадили в ИВС женщину вместе с шестимесячным ребенком за то, что она взяла в долг у одного человека деньги и вовремя не вернула", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Видео корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе ДП Атырауской области.

В ведомстве сообщили, что в Атырау по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере была задержана 33-летняя женщина. Ее обвиняют в причинении нескольким потерпевшим материального ущерба на сумму около 15 млн тенге под предлогом увеличения денежных средств.

В связи с чем, пояснили в ДП региона, при поддержке прокуратуры в межрайонный следственный суд было подано ходатайство о назначении меры пресечения.

"Следует отметить, что информация пользователей социальной сети о том, что женщина была незаконно задержана сотрудниками полиции, не соответствует действительности. Полицейские действовали в рамках закона.

После того, как родственники подозреваемой привезли ей грудного младенца в управление, согласно приказу МВД от 5 февраля 2018 года №95, ребенок в возрасте до 3 лет был передан матери в соответствии с необходимостью", - отметили в ведомстве.

6 декабря, по данным стражей порядка, в соответствии с решением следственного суда к подозреваемой была применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Ее освободили из изолятора временного содержания.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.