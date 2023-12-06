Гость ответил неблагодарностью на радушие карагандинца

Житель Караганды пригласил к себе домой случайного знакомого, но вместо благодарности за радушный прием гость вынес из квартиры телевизор, несмотря на сопротивление хозяина. Ведется расследование по факту грабежа, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в Кировский отдел полиции УП Караганды поступило сообщение о грабеже в многоэтажном доме, расположенном в одном из микрорайонов. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, перед инцидентом 35-летний потерпевший познакомился на улице с неким молодым мужчиной. Чтобы отметить встречу, он пригласил к себе домой нового знакомого и угостил алкоголем.

Стражи порядка отмечают, что на радушие владельца квартиры гость ответил неблагодарностью – после дружеского застолья он схватил телевизор и направился к выходу из квартиры. Когда возмущенный мужчина попытался оказать сопротивление, его собутыльник пригрозил расправой, после чего скрылся.

Полицейские по "горячим следам" задержали подозреваемого – 26-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Ведется досудебное расследование по ст.191 УК РК "Грабеж".

Добавим, что согласно ст.190 УК РК:

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Грабеж, совершенный:

1) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;

2) исключен;

3) группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Грабеж, совершенный:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, похожая ситуация произошла в Астане, где житель столицы обвинил своего собутыльника в похищении мобильного телефона. Молодые люди тоже решили отметить встречу распитием спиртного. Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого в краже.