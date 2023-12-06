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11 млн тенге "заработал" житель Тараза на "подарках от акимата"

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Мужчина передает пакеты женщине
Мужчина с пакетами. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Тараза под видом социального работника с помощью "подарков от акимата" втирался в доверие к одиноким пенсионерам, а после оформлял на их имя крупные кредиты. Следующие 5 лет молодой человек проведет в колонии в Семее, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по области Абай.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 25-летний житель Тараза наведывался к одиноким пенсионерам под предлогом оказания социальной помощи - вручения бесплатных продуктовых наборов, якобы предоставленных пожилым людям городским акиматом.

После вручения пакетов он фотографировал своих жертв и их удостоверения личности, уверяя их, что это необходимая процедура для отчета перед начальством.

Далее мужчина использовал полученные снимки для оформления кредита. Они были необходимы ему для проведения биометрической идентификации в мобильном приложении.

Таким образом молодой человек оформил кредиты на семерых пенсионеров и завладел деньгами на общую сумму 11 млн тенге. Полученные незаконным способом деньги он потратил для погашения имевшихся у него долгов.

Суд признал его виновным в мошенничестве и отправил в колонию на 5 лет.

"Он прибыл в учреждение смешанной безопасности Семея. В данное время проводится работа по изучению осужденного", - сообщил заместитель начальника учреждения Нуржан Шидебаев.

Как ранее сообщалось, мошенники постоянно ищут способы завладеть чужими деньгами. Часто их жертвами становятся пенсионеры, которые особенно уязвимы для манипуляций.

В ДП СКО рассказали об одной из схем. Так, сначала пожилому человеку поступает звонок якобы от "юриста". Во время разговора злоумышленник выясняет некоторые подробности о своей жертве и задает несколько наводящих вопросов, например, какие лекарства она недавно приобретала.

После того, как жертва дает ответ, фальшивый юрист сообщает, что якобы недавно была разоблачена некая компания, которая поставляла аллергенный препарат, и всем, кто им пользовался, положена крупная компенсация.

После этого с жертвой начинают общаться такие же фальшивые "финансист" и "казначей". Они поэтапно убеждают пенсионера в том, что для получения "компенсации" необходимо оплатить "страховку", "верификацию" и "транзакцию". Доверившись мошенникам, пожилой гражданин в итоге отправляет им деньги. Естественно, никакую компенсацию он не получит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049388-11-mln-tenge-zarabotal-zhitel-taraza-na-podarkah-ot-akimata/

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