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Более 60 работников поездов признаны потерпевшими по делу "блогера" из Семея

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Задержанный в Семее "блогер"
Задержанный. Фото: polisia.kz

"Блогера" из Семея подозревают в вымогательстве денег у работников пассажирских поездов. Свыше 60 человек признаны потерпевшими по уголовному делу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП департамента полиции на транспорте задержан ранее неоднократно судимый за мошенничество житель Семея.

Его подозревают в том, что он на протяжении нескольких лет, представляясь блогером, под угрозой распространения порочащих видеоматериалов вымогал денежные средства с работников пассажирских поездов, следовавших через Семей как по внутренним, так и по международным направлениям.

Следствием установлено, что мужчина под видом пассажира садился в поезд и в ходе следования в личных корыстных целях фиксировал на свой мобильный телефон имеющиеся нарушения в сфере пассажирских перевозок, после чего под предлогом их распространения и угроз применения физического насилия вымогал денежные средства.

"Данное преступление длительное время оставалось вне поля зрения сотрудников полиции, так как потерпевшие, опасаясь расправы, боялись обращаться в правоохранительные органы. Лишь после того, как в УБОП стали поступать сигналы, противоправная деятельность фигуранта была пересечена. Злоумышленник задержан и с санкции суда арестован", - cообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

В настоящее время по уголовному делу в качестве потерпевших проходят свыше 60 работников пассажирских поездов.

Предварительно установлено, что в результате противоправной деятельности в период с 2021 года на банковские счета задержанного поступило свыше 48 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за вымогательство в Казахстане

Согласно ст.194 УК РК:

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Вымогательство, совершенное: 

1) с применением насилия; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

3. Вымогательство, совершенное: 

1) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; 

2) с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены: 

1) преступной группой; 

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049347-bolee-60-rabotnikov-poezdov-priznany-poterpevshimi-po-delu-blogera-iz-semeya/

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