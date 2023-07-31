"Виртуальная девушка" выманила два миллиона тенге у жителя Карагандинской области

Подозреваемый. Фото: ДП Карагандинской области

Мужчина под видом девушки выманил у собеседника по переписке два миллиона тенге в Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Виртуальный роман довел 22-летнего жителя Абайского района до полицейского участка. Все дело в том, что в мае этого года он в соцсетях познакомился с "девушкой", которая сразу же втерлась к нему в доверие и стала очень близка.

Потерпевшему казалось, что девушка очень искренняя и ей можно доверять. Однако в ходе переписки она выманила у него два миллиона тенге, а после перестала выходить на связь.

После он решил обратиться в правоохранительные органы.

15 июля потерпевший написал заявление в управление полиции Абайского района по факту мошенничества.

Вскоре его "знакомую" по переписке задержали. Правда увидев "подозреваемую" вживую потерпевший был сильно удивлен. Вместо девушки полицейские задержали 27-летнего жителя Караганды.

"Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью задержали 27-летнего жителя Караганды, который под видом девушки переписывался с потерпевшим. Сейчас мы проверяем причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также на днях сотрудники Киберпола задержали 25-летнего жителя поселка Жайрем Улытауской области Сельчанин предлагал услуги "по увеличению и раскрутке денежных средств".

"Вложи 25 тысяч тенге, получи 700 тысяч" под таким слоганом он работал. Но для снятия крупной суммы необходимо дополнительно оплатить комиссию. После пополнения средств, подозреваемый блокировал аккаунты потерпевших, и прерывал с ними связь. Полицейскими на сегодняшний день установлены четыре потерпевших с суммой ущерба более 500 тысяч тенге", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что с начала года на уловки мошенников попали более тысячи доверчивых жителей Карагандинской области.

Отметим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030748-virtualnaya-devushka-vymanila-dva-milliona-tenge-u-zhitelya-karagandinskoy-oblasti/