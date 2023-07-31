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600 млн тенге вынесли в рукаве халата из хранилища банка в Кызылорде (видео)

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Банк в Кызылорде
Банк. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Сотрудника банка в Кызылординской области подозревают в хищении более 600 млн тенге. Сейчас по данному факту проводится расследование, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, в ходе проверки денежных средств в хранилище банка выявлена недостача в сумме 602 млн 900 тыс. тенге.

"Установлено, что контролер-кассир совершал хищение денежных средств из помещения кассы частями, приблизительно от 1 000 000 до 4 000 000 тенге за раз.

Изъяты записи с камер видеонаблюдения банка за период 2021-2023 годы, где зафиксированы факты хищения денежных средств путем выноса из кассы упакованных пачек денег в рукаве халата", - рассказали в АФМ.

В ведомстве отметили, что подозреваемый полностью признался в содеянном. В ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин. Из выписки следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 млн тенге.

"Кроме того, получены сведения, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС", - добавили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается. Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. 

А в соответствии со ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказываются лишением свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030656-600-mln-tenge-vynesli-v-rukave-halata-iz-hranilischa-banka-v-kyzylorde-video/

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