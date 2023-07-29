Создателей финпирамиды Antares осудили в Астане

Финпирамида. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

28 июля межрайонным судом по уголовным делам Астаны осуждены создатель и руководитель финансовой пирамиды Antares. Об этом сообщается на официальном сайте городского суда.

Судом установлено, что в период с мая 2020 года по июль 2021 года обвиняемый создал и руководил вместе с еще одной подсудимой и другими лицами финансовой пирамидой Antares. Они привлекли средства вкладчиков в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн тенге.

Всего по делу признаны потерпевшими 33 жителя разных городов Казахстана.

Приговором суда оба обвиняемых признаны виновными в создании и руководстве финпирамидой (ст.217 ч.3 п.2 УК).

Главный фигурант осужден к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, женщина приговорена к 5 годам и 6 месяцам колонии, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.217 ч.3 п.2 УК создание финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, в сентябре 2021 года АФМ сообщило, что в Астане пресечена деятельность финансовой пирамиды Antares. По информации ведомства, организаторы привлекали деньги вкладчиков якобы на предпринимательскую деятельность. При этом они извлекали доход путем перераспределения средств и обогащения одних участников за счет взносов других.

В том же году уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды возбудили в Павлодарской области.

Фирму с таким же названием выявили и в Костанае. По делу проходили 33 потерпевших, ущерб составил почти 50 млн тенге. Суд назначил обвиняемой в руководстве финансовой пирамидой 6 лет лишения свободы. Однако исполнение наказания было отсрочено на 5 лет в связи с наличием у осужденной трех малолетних детей и беременности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030524-sozdateley-finpiramidy-antares-osudili-v-astane/