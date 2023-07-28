Полицейские устроили погоню за мотоциклистом с двумя винтовками в СКО

Мотоцикл. Фото: polisia.kz

Мотоциклиста с двумя винтовками задержали полицейские в СКО - водитель пытался уйти от погони. Инцидент произошел минувшей ночью, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

На проселочной дороге внимание стражей порядка привлек мотоцикл марки "Урал" без госномера, который ехал с выключенными осветительными приборами.

Помимо этого, при виде служебного автомобиля водитель свернул с проезжей части и попытался скрыться, завязалась погоня, но вскоре мотоциклиста удалось задержать.

За рулем "Урала" находился 42-летний житель Кызылжарского района - как выяснилось, он не имеет водительского удостоверения соответствующей категории.

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

К тому же, при осмотре мотоцикла участковые инспекторы обнаружили две незарегистрированные винтовки ТОЗ-18 калибра 5,6 мм с оптическими прицелами.

"Факт перевозки нарезного оружия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса РК. По изъятому оружию назначены экспертизы. Кроме того, мужчине предстоит понести административную ответственность за управление транспортным средством без соответствующих документов", - сообщил по данному поводу и.о. начальника ОП Кызылжарского района Рустам Садулов.

Мотоцикл был водворен на спецстоянку.

Согласно части 3 статьи 287 УК РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030496-politseyskie-gnalis-za-mototsiklistom-s-dvumya-vintovkami-v-sko/