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23 тыс. поддельных долларов нашли при обыске в Шымкенте

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Задержанный в Шымкенте
Задержанный. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Шымкенте пресечена незаконная деятельность группы лиц, которых подозревают в сбыте поддельной иностранной валюты и наркотических средств в особо крупном размере, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, в ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные купюры на общую сумму 23 100 долларов США, а также наркотическое вещество (гашиш) весом 6 кг.

По данным фактам начаты досудебные расследования. Два жителя Шымкента задержаны и водворены в ИВС.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в АФМ не разглашают.

Отметим, что согласно ст.231 УК РК:

1. Изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в крупном размере; 

4) с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

А в соответствии со ст.297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 

4) должностным лицом с использованием служебного положения; 

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  

6) в общественном месте, – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030392-23-tys-poddelnyh-dollarov-nashli-pri-obyske-v-shymkente-video/

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