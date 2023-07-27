Карагандинец "попал" на 11 млн тенге после установки приложений

Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Караганды установил на свой телефон два приложения и "попал" на сумму более 11 млн тенге. Произошло это после звонка якобы сотрудника службы безопасности банка, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Работаю на шахте. В настоящее время нахожусь в отпуске. Был дома, когда на телефон кто-то позвонил. Включил связь и услышал голос какого-то мужчины. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мой личный кабинет взломан и необходимо с моим участием организовать мероприятия для выявления злоумышленника. А для этого мне необходимо на мобильник скачать две программы. Я по его совету установил эти приложения", - рассказывает карагандинец.

Затем, по словам мужчины, звонивший заявил, что необходимо уточнить все его данные. Потерпевший сфотографировал удостоверение личности, банковскую карту и отправил снимки собеседнику. Также его попросили оформить кредит. После чего мужчине перезвонила девушка, уточнила его данные, но пояснила, что заем ему не одобрили.

"И вновь звонит сотрудник службы безопасности банка, говорит, что мне необходимо заменить банковскую карту. Для этого я должен завтра к 11.00 прийти в такой-то банк и оформить новую карту. На этом разговор прекратился.

Через некоторое время открываю приложение банка в телефоне и узнаю, что с моего счета исчезли отпускные - 600 тысяч тенге. Кроме того, на мое имя сроком на 5 лет оформлен кредит на 6 млн тенге и еще один кредит на 5 млн тенге оформлен в другом банке, где у меня есть депозит. Поняв, что меня обманули, обратился в полицию", - поделился житель Караганды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.190 УК РК "Мошенничество". Ведется расследование.

Полицейские отмечают, если к вам поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности или менеджера банка, то это сразу должно вызвать подозрения. Необходимо немедленно прервать разговор и перезвонить на "горячую линию" банка или на телефон 102.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030326-karagandinets-popal-na-11-mln-tenge-posle-ustanovki-prilozheniy/