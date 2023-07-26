Марихуану на 9 млн тенге нашли в гараже в Костанайской области

Изъятые наркотики. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Свыше 58 килограммов марихуаны изъяли полицейские Костанайской области - проведена специальная операция по задержанию 11 человек, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Они подозреваются в том, что занимались распространением наркотиков на территории региона.

Полицейскими в ходе операции изъято более 58 килограммов марихуаны - стоимость такой крупной партии на черном рынке составляет более 9 млн тенге, отметили полицейские.

Наркотики хранились в арендованном гараже.

Там же, как предполагают стражи порядка, шла расфасовка по более мелким партиям, для передачи другим.

"Участникам преступной группы от 22 до 54 лет. В настоящее время пятеро подозреваемых в порядке статьи 128 УПК водворены в ИВС, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В рамках начатого досудебного расследования по части 3 статьи 297 УК проводятся необходимые следственные действия", - сообщил начальник УПН Нуржан Ахметов.

Согласно положениям данной статьи, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030218-marihuanu-na-9-mln-tenge-nashli-v-garazhe-v-kostanayskoy-oblasti/