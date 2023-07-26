Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Астанчане потеряли миллионы тенге, "инвестировав" в бизнес по продаже смартфонов из ОАЭ

Опубликовано:

Смартфоны
Смартфоны. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Астаны потеряли миллионы тенге после предложения их знакомого "инвестировать" деньги в открытие магазина по продаже смартфонов из ОАЭ, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Установлено, что предприимчивый астанчанин, пользуясь доверием своих знакомых, предлагал им "инвестировать" денежные средства на открытие магазина и покупку телефонов в ОАЭ", – сообщили в ведомстве.

По информации полиции, жители столицы "инвестировали" в данную затею от 1 млн тенге и больше.

Один из пострадавших сообщил, что знакомый предложил ему "инвестировать" деньги с последующим получением высокой прибыли. Таким образом он лишился 6,4 млн тенге.

В настоящее время с заявлениями в полицию обратились 13 обманутых граждан, но, как отметили в МВД, пострадавших может быть больше.

"22-летний фигурант уголовного дела в совершении преступлений признался, устанавливается его причастность к ранее совершенным аналогичным фактам на территории столицы", – рассказали в полиции, добавив, что полученные денежные средства были растрачены.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество), за нарушение которой максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030174-astanchane-poteryali-milliony-tenge-investirovav-v-biznes-po-prodazhe-smartfonov-iz-oae/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.