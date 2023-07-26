Астанчане потеряли миллионы тенге, "инвестировав" в бизнес по продаже смартфонов из ОАЭ

Смартфоны. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Астаны потеряли миллионы тенге после предложения их знакомого "инвестировать" деньги в открытие магазина по продаже смартфонов из ОАЭ, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Установлено, что предприимчивый астанчанин, пользуясь доверием своих знакомых, предлагал им "инвестировать" денежные средства на открытие магазина и покупку телефонов в ОАЭ", – сообщили в ведомстве.

По информации полиции, жители столицы "инвестировали" в данную затею от 1 млн тенге и больше.

Один из пострадавших сообщил, что знакомый предложил ему "инвестировать" деньги с последующим получением высокой прибыли. Таким образом он лишился 6,4 млн тенге.

В настоящее время с заявлениями в полицию обратились 13 обманутых граждан, но, как отметили в МВД, пострадавших может быть больше.

"22-летний фигурант уголовного дела в совершении преступлений признался, устанавливается его причастность к ранее совершенным аналогичным фактам на территории столицы", – рассказали в полиции, добавив, что полученные денежные средства были растрачены.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество), за нарушение которой максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030174-astanchane-poteryali-milliony-tenge-investirovav-v-biznes-po-prodazhe-smartfonov-iz-oae/