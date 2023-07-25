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Главу одного из управлений Астаны заподозрили в коррупции: дело направили в суд

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Алия Кожабаева
Алия Кожабаева. Фото: Управление охраны окружающей среды и природопользования/Facebook

Главу Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны заподозрили в коррупции. Обвиняемая предана суду, говорится в официальном Telegram-канале Антикора.

Сообщается, что Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении руководителя ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны".

"Она подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших ущерб в размере 4,7 млн тенге субъекта предпринимательства", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время обвиняемая предана суду. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Также подчеркивается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в отношении руководителя Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны Алии Кожабаевой начали расследование.

Как сообщается на официальном сайте Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны, Алия Кожабаева начала свою трудовую деятельность в 2002 году.

С 2002 по 2003 годы работала главным специалистом – секретарем судебного заседания Специализированного межрайонного экономического суда Кокшетау.

С 2003 по 2008 годы занимала должность начальника отдела правовой и кадровой работы Акмолинского областного управления культуры.

С 2008 году работала в межрайонной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Акмолинской, Карагандинской областям и городу Астане. Прошла путь от начальника  территориального отдела до заместителя начальника.

С 2012 по 2013 годы занимала должность начальника Управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области.

С 2013 по 2020 годы занимала должность заместителя руководителя Управления предпринимательства и промышленности, управления по делам общественного развития и управления охраны окружающей среды и природопользования акимата города Астаны.

С февраля 2020 года по настоящее время является руководителем управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны.

Добавим, что, согласно статье 362 УК РК, превышение власти или должностных полномочий – это совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, наказывается ограничением свободы на срок до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные:

  • с применением насилия или угрозы его применения;
  • с применением оружия или специальных средств;
  • в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям;
  • при выполнении служебных обязанностей, которые установлены законодательным актом Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029930-glavu-odnogo-iz-upravleniy-astany-zapodozrili-v-korruptsii-delo-napravili-v-sud/

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