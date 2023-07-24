Актюбинцы угнали "КамАЗ" у компании, задолжавшей им зарплаты

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В Актобе мужчина, работавший механиком в частной компании, не смог получить заработную плату и уговорил коллег угнать "КамАЗ". В итоге все трое оказались на скамье подсудимых, передает "Диапазон".

По данным издания, долг компании перед свои работником составил 1,2 млн тенге. Когда мужчине не удалось добиться выплаты заработанных денег, он решил вместо зарплаты забрать у работодателя грузовик марки "КамАЗ".

Отмечается, что свой план актюбинец озвучил еще двоим коллегам, перед которыми у предприятия также были долги по зарплатам.

В итоге трое мужчин поехали на карьер в районе трассы Актобе – Орск и угнали оттуда грузовик. При этом техника никем не охранялась.

Когда об их способе добиться зарплаты стало известно, против всех троих возбудили уголовное дело по статье самоуправство.

Суд признал их виновными и приговорил к штрафу в 200 МРП, то есть 612 тыс. тенге. Мужчины подали на апелляцию, пытаясь снизить сумму штрафа до 100 МРП, однако областной суд оставил приговор в силе.

Отметим, согласно закону, за задержку зарплаты в Казахстане работодателя могут оштрафовать и обязать вместе с зарплатой выплатить работнику процент от задолженности. Так, если информация о задержке зарплаты и невыплате пени дойдет до инспекторов труда, то работодателю также грозит штраф в размере от 30 до 150 МРП. В 2023 году это от 103,5 тысячи до 517,5 тысяч тенге.

При этом, согласно 113 статье Трудового кодекса Республики Казахстан, зарплата должна выплачиваться в тенге и не позже первой декады месяца, следующего за отчетным, то есть до 10 числа включительно.

Оставить жалобу о задержке зарплаты можно, воспользовавшись контактами, указанными на официальном сайте Минтруда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029752-aktyubintsy-ugnali-kamaz-u-kompanii-zadolzhavshey-im-zarplaty/