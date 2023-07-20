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Незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана пресек КНБ с привлечением спецназа (видео)

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Задержание подозреваемых
Задержание подозреваемых. Фото: t.me/knbgov_kz

КНБ привлек спецназ для пресечения незаконного канала вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

"20 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности с привлечением Службы специального назначения "А", а также во взаимодействии с прокуратурой Туркестанской области пресечен незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, в том числе по морю", – говорится в сообщении.

В КНБ добавили, что на территории Астаны, Шымкента, Туркестанской и Мангистауской областей проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

"В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – отметили в комитете.

Напомним, в июле прошлого года министры энергетики, финансов и внутренних дел Казахстана, а также председатель КНБ РК подписали совместный приказ, которым вводится запрет на вывоз бензина и дизтоплива из страны на 6 месяцев.

В январе текущего года запрет на вывоз из страны бензина и дизтоплива был продлен еще на 6 месяцев.

Также сообщалось, что в Казахстане усилят контроль за незаконным вывозом горюче-смазочных материалов. В правительстве заявляли, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов.

Весной жители Казахстана столкнулись с нехваткой дизельного топлива, несмотря на рост его производства. После этого аналитики сообщили, что ГСМ вывозится из Казахстана в другие страны, поэтому казахстанцы испытывают дефицит.

Между тем в апреле рейдовые мероприятия по недопущению вывоза ГСМ за пределы страны проводились полицейскими в Жамбылской и Туркестанской областях.

В июне стало известно, что в Казахстане пресекли попытки незаконного вывоза более 75 тонн нефтепродуктов.

А на прошлой неделе сообщалось, что уголовное дело по факту подделки документов, незаконной транспортировки нефтепродуктов и незаконной предпринимательской деятельности расследуют сотрудники ДКНБ в отношении Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029487-nezakonnyy-vyvoz-nefteproduktov-iz-kazahstana-presek-knb-s-privlecheniem-spetsnaza-video/

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