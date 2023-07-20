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Секретаря суда оправдали в Туркестане

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Сотрудник суда сидит за столом
Сотрудник суда. Иллюстративное фото: simpson33/Getty Images

Вынесен оправдательный приговор в отношении экс-сотрудника Специализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области, обвиненного в совершении мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Туркестанский областной суд.

Мужчина предстал перед судом по ст.190 ч.3 п.1, 2 УК РК. По данным следствия, секретарь суда в ноябре 2020 года в Туркестане пообещал за 10,5 млн тенге освободить от уголовной ответственности находящегося под следствием гражданина, подозреваемого в наркоторговле.

При этом он заранее знал, что никаких возможностей повлиять на исход уголовного расследования у него не имеется, но надеялся обманом получить у супруги подозреваемого ее деньги.

Секретаря задержали, против него возбудили уголовное дело, которое рассматривалось в Туркестанском городском суде.

Прокурор посчитал вину полностью доказанной и потребовал срок в 4,5 года.

Однако суд счел предъявленные доказательства недостаточными. В итоге бывший сотрудник суда признан невиновным и полностью оправдан.

За ним признано право требовать возмещения вреда от незаконного преследования.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.190 ч.3 п.1, 2 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях его совершения должностным лицом, – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029462-sekretarya-suda-opravdali-v-turkestane/

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