Экс-главу отдела ЖКХ осудили за мошенничество и растрату в Акмолинской области

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Экс-руководитель отдела ЖКХ Аршалынского района был осужден на пять лет лишения свободы за мошенничество и растрату, сообщается на официальном сайте суда Акмолинской области.

Суд выяснил, что осужденный предложил неким Ж. и Н. разобрать здание газораспределительной станции, которое находилось в собственности государства. При этом за разрешение запросил у них 12 млн тенге.

Подчеркивается, что в качестве предоплаты он получил от них 4 млн тенге и выписал фиктивную справку о предоставлении права на разбор.

Однако позже он предложил им вместо разбора взять объект в аренду и подписал с ними договор имущественного управления на 30 лет, потребовав за это еще денежные средства.

Как отметили в суде, таким образом осужденный совершил мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения.

Помимо этого осужденный взял в долг у знакомого 11 млн тенге и передал ему в залог генераторную установку, состоящую на балансе отдела ЖКХ.

Как подчеркнули в суде, осужденный совершил растрату - хищение вверенного ему имущества, причинив материальный ущерб государству на сумму свыше миллиона тенге.

"Вина А. доказана показаниями потерпевших и свидетелей, протоколами проверки и уточнения показаний, протоколом выемки и осмотра документов, актом приема-передачи, протоколом осмотра, заключениями экспертов, аудиторским отчетом", - сообщили в суде.

Ему было назначено пять лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, на днях суд вынес приговор нескольким должностным лицам Шымкента. Полицейских лишили званий, а также запретили им занимать должности на госслужбе. Все они проходили по делу о мошенничестве и получении взяток - на скамье подсудимых оказались шесть человек.

А в июне в Западно-Казахстанской области должностные лица "Теректі - таза су" осуждены за хищение. Согласно материалам уголовного дела, они украли 162 млн тенге. Также осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и квазигосударственном секторе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029308-eks-glavu-otdela-zhkh-osudili-za-moshennichestvo-i-rastratu-v-akmolinskoy-oblasti/