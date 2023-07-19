4,5 млн тенге пропали из задержанного BMW X7 в Алматинской области

BMW. Иллюстративное фото: pexels.com

4,5 млн тенге пропали из бардачка BMW X7, задержанного полицейскими в Алматинской области. В настоящее время по данному факту проводится расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 2 июня в УП Карасайского района поступило сообщение о том, что неизвестные, передвигаясь на автомашине BMW X7, возможно, незаконно перевозят и хранят огнестрельное оружие. Кроссовер остановили.

"В ходе проведения осмотра автомашины было установлено, что в бардачке хранились денежные средства в размере 4 500 000 тенге, которые якобы были украдены неизвестными лицами", - пояснили в ДП Алматинской области.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.188 ч.3 УК РК (Кража).

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.

Наказание за кражу в Казахстане

Согласно ст.188 УК РК:

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. Кража, совершенная:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) исключен;

4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Кража, совершенная:

1) в крупном размере;

2) неоднократно;

3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

4. Кража, совершенная:

1) преступной группой;

2) из нефтегазопровода;

3) в особо крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029284-45-mln-tenge-propali-iz-zaderzhannogo-bmw-x7-v-almatinskoy-oblasti/