4,5 млн тенге пропали из задержанного BMW X7 в Алматинской области
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4,5 млн тенге пропали из бардачка BMW X7, задержанного полицейскими в Алматинской области. В настоящее время по данному факту проводится расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 2 июня в УП Карасайского района поступило сообщение о том, что неизвестные, передвигаясь на автомашине BMW X7, возможно, незаконно перевозят и хранят огнестрельное оружие. Кроссовер остановили.
"В ходе проведения осмотра автомашины было установлено, что в бардачке хранились денежные средства в размере 4 500 000 тенге, которые якобы были украдены неизвестными лицами", - пояснили в ДП Алматинской области.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.188 ч.3 УК РК (Кража).
В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств.
Наказание за кражу в Казахстане
Согласно ст.188 УК РК:
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
2. Кража, совершенная:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) исключен;
3) исключен;
4) путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, –
наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
3. Кража, совершенная:
1) в крупном размере;
2) неоднократно;
3) с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
4. Кража, совершенная:
1) преступной группой;
2) из нефтегазопровода;
3) в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029284-45-mln-tenge-propali-iz-zaderzhannogo-bmw-x7-v-almatinskoy-oblasti/