Стоявшие в пробке на аль-Фараби водители в Алматы решили "срезать" и проехались по тротуару (видео)

Машины едут по тротуару. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

В соцсетях появилось видео, на котором несколько автомобилей, стоявших в пробке в Алматы, в попытке выбраться из нее поехали по тротуару. Кадры прокомментировал ДП города, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с несколькими авто, едущими по тротуару посреди образовавшейся пробки в Алматы, появились в Instagram-профиле krisp_almaty.

Как пояснили в департаменте полиции города, видео было снято на пересечении проспектов Достык и аль-Фараби. Полицейские уже установили личности нарушителей и привлекли их к административной ответственности.

"Кроме того, инспектор патрульной полиции, закрепленный за данным участком и не принявший меры по пресечению нарушений, привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Вместе с тем, отметим, что проезд на указанном участке открыт, заторных явлений не наблюдается", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в городском ДП.

Напомним, что сейчас ведутся ремонтные работы по проспектам аль-Фараби и Абая в Алматы, из-за чего алматинцы и гости города жалуются на многочасовые пробки.

Ранее стало известно, что движение по мосту через реку Есентай по проспекту аль-Фараби ограничили до сентября в связи со строительно-монтажными работами. Наряду с этим началась реконструкция теплосетей, из-за чего до 30 августа ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах Алматы.

Недавно аким Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты аль-Фараби и Абая.

"Проспект аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. Хотя обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

Получается, что по аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029153-stoyavshie-v-probke-na-al-farabi-voditeli-v-almaty-reshili-srezat-i-proehalis-po-trotuaru-video/