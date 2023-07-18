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Кучу изъятых денег разложили на полу в Актобе

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Деньги лежат на полу в Актобе
Изъятые деньги. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Актобе стражи порядка задержали подозреваемых в мошенничестве. У них изъяли 15 млн тенге и пересчитали, разложив на полу. Подробности озвучиваются в новостном Telegram-канале МВД РК.

По информации ведомства, 13 июля в полицию обратилась 84-летняя актюбинка и сообщила, что ее обманули неизвестные. Они заявили, что ее дочь попала в ДТП и необходима крупная сумма денег на операцию. Женщина отдала 15 млн тенге.

"При переводе денег задержаны и водворены в ИВС трое подозреваемых - уроженцы Алматы. У них изъяты 15 млн тенге, которые они собирались отправить через терминалы банков на счета своим подельникам", - сообщили в МВД.

Задержание в Актобе
Задержание. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Также правоохранители поделились кадрами с места задержания. На них видно, что изъятые деньги лежат на полу.

Отметим, что подобная схема мошенничества довольно часто используется в Казахстане. Между тем полицейские призывают жителей страны быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам, а также не передавать деньги незнакомцам.

"Просим предупредить своих родителей, родственников и знакомых пожилого возраста о подобных способах мошенничества. При поступлении таких звонков необходимо прервать телефонный разговор и связаться с родственниками, о которых идет речь, чтобы перепроверить информацию. Также нужно незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102", - советуют правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029103-kuchu-izyatyh-deneg-razlozhili-na-polu-v-aktobe/

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