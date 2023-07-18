Полицейских заподозрили в укрывательстве краж деталей ж/д путей в Жамбылской области

Поезда. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Работу по выявлению хищений материалов для улучшения состояния ж/д путей проводят компетентные органы при координации Главной транспортной прокуратуры, говорится на официальном сайте ведомства.

Управлениями по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности департамента полиции на транспорте был выявлен ряд фактов хищения.

"Наряду с фактом особо крупного присвоения таких товаров в Карагандинском отделении АО "НК "КТЖ" установлено еще одно воровство в составе группы лиц в Жамбылском регионе. На данном участке всего зарегистрировано 17 эпизодов с ущербом на общую сумму свыше 5 млн тенге", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 13 краж из этого списка укрывались от учета должностными лицами полиции на станции "Тараз".

"В основном похищены более 5 тысяч единиц скреплений "ФОССЛО" на действующих ж/д линиях. Эти ключевые детали предназначены для надежного соединения рельсов с его основанием и обеспечивают безопасность высокоскоростного движения", - заявили в надзорном ведомстве.

На текущий момент иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Согласно статье 432 УК РК, заранее необещанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029092-politseyskih-zapodozrili-v-ukryvatelstve-krazh-detaley-zhd-putey-v-zhambylskoy-oblasti/