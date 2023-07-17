Иностранца заподозрили в краже бутылки масла и смартфона из общежития в Астане

Подозреваемый. Кадр из видео: YouTube / Polisia KZ

В Астане из комнаты общежития были украдены бутылка подсолнечного масла и смартфон. Стражи порядка установили подозреваемого, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, подозреваемым оказался 32-летний гражданин Узбекистана.

"В дневное время иностранец зашел в общежитие на улице Аманат и начал обходить комнаты. Обнаружив, что в одной из комнат открыта дверь и отсутствуют хозяева, он зашел внутрь. Из комнаты парень вышел с бутылкой подсолнечного масла и телефоном ОРРО", – говорится в сообщении.

Стражи порядка отследили маршрут иностранца и установили его местонахождение. Похищенное имущество вернули владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Добавим, что максимальное наказание по статье 188 УК РК "Кража" – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028967-inostrantsa-zapodozrili-v-krazhe-butylki-masla-i-smartfona-iz-obschezhitiya-v-astane-video/