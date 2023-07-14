Посетитель бутика в Астане "купил" одежды на 230 тыс. тенге, обманув продавцов (видео)

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что он приобрел одежду в бутике одного из ТРЦ, при этом не заплатив. Об этом сообщает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в МВД, некий мужчина пришел в бутик в ТРЦ, выбрал одежду, а затем предъявил поддельный чек об оплате товара через мобильное приложение.

"Злоумышленник основательно отобрал одежду, одевшись от кепки до обуви. На месте он подделал чек об оплате на сумму более 230 тысяч тенге, а после – показал продавцу", – говорится в публикации.

Затем мошенник покинул бутик с пакетами одежды.

В полиции заявили, что установили подозреваемого в обмане продавцов.

Сообщается, что мужчина сознался в содеянном, проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество". Также выясняется, причастен ли он к другим похожим преступлениям на территории столицы.

В соответствии со статьей 190 УК РК, максимальное наказание за мошенничество – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без таковых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028686-pokupatel-odnogo-iz-butikov-v-astane-priodelsya-na-230-tys-tenge-obmanuv-prodavtsov-video/