Дело в отношении компании World Money расследует АФМ в ЗКО

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Досудебное расследование в отношении представителей компании World Money проводят сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу в ЗКО, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой проводится Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области.

По данным ведомства, одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тыс. до 53 тыс. тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Сотрудники АФМ установили, что в период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков.

"Департаментом при координации прокуратуры области удалось пресечь деятельность компании на ранней стадии, что позволило сократить количество обманутых вкладчиков. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Тем, кто стал жертвой финпирамиды, рекомендовали обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

"️Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - призвали в АФМ.

Под информации официального сайта "Электронного правительства", финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Финансовые пирамиды часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие.

Они предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028538-delo-v-otnoshenii-kompanii-world-money-rassleduet-afm-v-zko/