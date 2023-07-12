Надбавку в виде 100 млн тенге незаконно получили учителя в Актюбинской области

Учитель и ученики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Актюбинской области 70 учителей школ, работников детских садов, училищ получали надбавку к зарплате за поддельные сертификаты. Теперь им придется вернуть деньги, передает "Диапазон".

Антикоррупционная служба совместно с областным департаментом по обеспечению качества в сфере образования инициировали проверку, в ходе которой и вскрылся данный факт.

"В результате проверки достоверности прохождения тестов на оценку знаний педагогов за 2021 год выявлено 7 педагогов, которые не прошли НКТ (национальное квалификационное тестирование), но все же признаны соответствующими квалификационной категории "педагог-исследователь". Вместе с тем выявили 70 фактов предоставления педагогами поддельных сертификатов", – сообщили в Антикоррупционной службе по Актюбинской области.

Также, как пишет газета, стало известно, что 53 педагога получили 19 баллов по тестовым заданиям "Дошкольная педагогика и психология" либо "Основы психологии", не преодолев пороговое значение в 65%, но получили справки о прохождении тестирования.

"К примеру, 23 апреля 2021 года педагог проходила тестирование в Актобе с 09:00 до 13:45, набрала всего 26 баллов и получила результат "не пройден". А уже в 15:00 этого же дня этот педагог прошла тест в Шалкаре (в 360 км от Актобе) и набрала 44 балла с результатом "пройден", – рассказали в Антикоррупционной службе.

При этом в Антикоре уточнили, что управления образования имеют доступ для проверки сертификатов с результатами тестирования, но они не обязаны их проверять.

"Каждый педагог каждые пять лет проходит аттестацию. Когда педагог получает категорию "педагог-мастер", "педагог-исследователь", "педагог-эксперт", "педагог-модератор", то идет надбавка к зарплате от 30% до 50% оклада. Аттестация проходит в несколько этапов: тестирование и проверка портфолио. Портфолио может сдать только тот, кто перешел пороговое значение в тестировании.

Управление образования тестирование не проводит, его проводит частная образовательная организация. Педагоги лишь приносят нам свои результаты тестов – сертификаты. Сейчас еще идет проверка, но деньги им нужно будет вернуть обратно в бюджет. Результаты будут позже", – прокомментировала Нургуль Бертлеуова, заместитель руководителя управления образования Актюбинской области.

По предварительным данным Антикора, общая сумма необоснованно выплаченных надбавок составила 100,6 млн тенге.

Ранее выяснилось, что в Шымкенте более 300 учителей работали по поддельным сертификатам аттестации. Несуществующая квалификация позволила им получать надбавки.

Между тем в январе текущего года Министерство просвещения сообщило, что учителей с педагогическим стажем, который составляет 30 и более лет, освободили от сдачи национального квалификационного тестирования (НКТ).

На сайте Национального центра тестирования говорится, что НКТ – это процедура, проводимая в целях определения уровня профессиональной компетентности педагога, по тестам, разработанным уполномоченным органом в области образования в соответствии с правилами и условиями проведения аттестации педагогов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028289-nadbavku-v-vide-100-mln-tenge-za-falshivye-sertifikaty-poluchili-uchitelya-v-aktyubinskoy-oblasti/