КНБ расследует уголовное дело по Павлодарскому НХЗ

ПНХЗ. Иллюстративное фото: со страницы завода в Facebook

Уголовное дело по факту подделки документов, незаконной транспортировки нефтепродуктов и незаконной предпринимательской деятельности расследуют сотрудники ДКНБ в отношении Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ), передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Информацию о расследовании уголовного дела сегодня рассказали в ходе брифинга. Заместитель прокурора Павлодарской области сообщил, что подробности в интересах следствия не разглашаются.

"Сейчас областным департаментом КНБ расследуется уголовное дело по ПНХЗ по ст.385 (Подделка документов), ст.197 (Незаконная транспортировка нефтепродуктов) и ст.214 (Незаконная предпринимательская деятельность) УК РК. Это все касаемо ПНХЗ, в том числе газового вопроса", - рассказал заместитель прокурора Павлодарской области Марлен Сламбеков.

Напомним, в апреле 2022 года Агентство по развитию и защите конкуренции РК сообщило о выявленных фактах со стороны ПНХЗ злоупотребления своим доминирующим положением в виде установления высокой цены на выполнение работ по переработке сырой нефти. Было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении руководства.

С 20 июня 2023 года Павлодарский нефтехимический завод приостановил свою деятельность в связи с ремонтом. Возобновить работу должны после 19 июля.

Добавим, что согласно ст.385 УК РК подделка, изготовление или сбыт поддельных документов наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

А в соответствии со ст.197 УК РК транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, наказываются лишением свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

На основании ст.214 УК РК незаконное предпринимательство наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028205-knb-rassleduet-ugolovnoe-delo-po-pavlodarskomu-nhz/