Наследство от отца: мужчина получил срок за хранение одного боеприпаса в Абайской области

Боеприпасы. Иллюстративное фото: pxhere.com

Жителя Кокпектинского района приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно за хранение одного пригодного для стрельбы боеприпаса, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По данным ведомства, 44-летний мужчина был приговорен к 6 месяцам ограничения свободы за незаконное хранение боеприпаса, который, по словам осужденного, достался ему в наследство от покойного отца.

Тем не менее, как подчеркнули полицейские, изготовленный заводским способом боеприпас был годен к стрельбе из автомата, ручного пулемета и охотничьего ружья. Он был обнаружен при проведении обыска в доме у гражданина Б.

За уголовное правонарушение мужчина был осужден по части 3 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

"В настоящее время данный гражданин состоит на учете службы пробации Кокпектинского района области Абай.

С ним была проведена беседа профилактического характера по недопущению впредь уголовных и административных правонарушений. Осужденный порядок и условия отбывание наказания не нарушает", – сообщил инспектор службы пробации Кокпектинского района департамента УИС по области Абай Ернат Ермеков.

Согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного бесствольного оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, короткоствольного гладкоствольного оружия, а равно патронов к ним наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028185-nasledstvo-ot-ottsa-muzhchina-poluchil-srok-za-hranenie-odnogo-boepripasa-v-abayskoy-oblasti/