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Полицейский спецназ привлекли для задержания подозреваемых в наркоторговле в Алматы (видео)

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: YouTube / Almaty Polisiasy

Полицейские Алматы задержали троих мужчин, которых подозревают в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает медиапортал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, машину основного подозреваемого – казахстанца 1993 года рождения – полицейские заблокировали на улице Жандосова. В автотранспорте была обнаружена сумка с кристаллизованным веществом со специфическим запахом. Сам задержанный признался, что это мефедрон.

"По словам мужчины, зелье он изготовил вместе с друзьями в импровизированной лаборатории, организованной ими для производства синтетического наркотика. Дислоцирована она в арендованном доме на территории Илийского района Алматинской области.

В ходе обыска в помещении обнаружены лабораторное оборудование, сырье и готовая к реализации продукция. По оперативным данным, "производители" сами распространяли наркотик – они делали закладки", – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Еще двое фигурантов дела – мужчины 1994 и 1995 годов рождения – были задержаны в ходе спецоперации сотрудниками управления по противодействию наркопреступности и полицейского спецназа.

Сейчас все подозреваемые арестованы. Уголовное дело расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района по статье 297 УК РК.

Назначена судебно-химическая экспертиза, добавили в полиции.

Отметим, что, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в статье Уголовного кодекса РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028149-politseyskiy-spetsnaz-privlekli-dlya-zaderzhaniya-podozrevaemyh-v-almaty/

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