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"Захватили рынок рейдерским захватом": начато расследование по инциденту на "Алтын Орде"

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Рынок "Алтын Орда"
Рынок "Алтын Орда". Иллюстративное ото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Администрация рынка "Алтын Орда" заявила о рейдерском захвате. По их словам, неизвестные проникли в офис и самовольно заняли помещение. По данному факту начато расследование, передает сайт телеканала КТК.

В сюжете телеканала говорится, что, по мнению администрации "Алтын Орды", это дело рук бывших хозяев рынка.

"Захватили рынок рейдерским захватом. Два дня назад в 4 утра 100 человек запрыгнули в наш главный офис, где находились наши четверо охранников. Избиение охранников зафиксировано, избиение граждан Таджикистана, которые здесь торгуют, торговцев избивали, побои есть. Заявление было написано. Вчера была попытка захвата кассы", – рассказал исполнительный директор рынка "Алтын Орда" Ермек Омаров.

Отмечается, что на месте инцидента теперь дежурят сотрудники охранной компании в масках и никого не запускают на территорию административного помещения. Арендаторам пришлось остановить торговлю, чтобы устроить собрание.

Как сообщают корреспонденты телеканала, скандал на рынке начался в прошлом месяце, когда на базаре появились мужчины, якобы настойчиво предлагавшие охранять территорию и даже угрожали.

Между тем в прокуратуре говорят, что ни о каком рейдерском захвате речи не идет. Проверка выявила на базаре нарушения, поэтому настоящий собственник решил расторгнуть договор с компанией-арендатором. Но тем не менее в полиции начали расследование по статье "Самоуправство".

"5 июля 2023-го года ТОО "Компания номер один" расторгла договор с ТОО Altyn Orda New Company ввиду выявленных нарушений действующего законодательства государственными органами. В этот же день ТОО "Компания номер один" заключила договор аренды с другой компанией.

В настоящее время рынок работает в штатном режиме. Управлением полиции Карасайского района зарегистрировано уголовное дело по статье 389 УК РК "Самоуправство". Ведется досудебное расследование", – рассказал прокурор Карасайского района Алматинской области Жанибек Жакаев.

Источник: КТК

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные в военной форме якобы оцепили один из офисов на территории рынка "Алтын Орда" и уничтожили будки охраны. Тогда ситуацию прокомментировали в ДП Алматинской области.

Добавим, что, согласно статье 389 УК РК:

  • самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, наказывается штрафом в размере до 80 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток;
  • то же деяние, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток;
  • деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок;
  • деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028116-zahvatili-rynok-reyderskim-zahvatom-nachato-rassledovanie-po-intsidentu-na-altyn-orde/

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