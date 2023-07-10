"Перечисляла деньги на счета родственников": бухгалтеров подозревают в хищении 83 млн тенге

Бухгалтер. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области двух бухгалтеров, работающих в сфере образования, подозревают в хищении денежных средств в особо крупном размере, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации надзорного органа, бухгалтера Буландынского детского сада подозревают в том, что она перечисляла денежные средства на счета своих родственников, создавая при этом мнимое совершение сделок с предпринимателями.

В этих целях она указывала наименования предприятий, с которыми якобы заключались договоры на поставку товара.

"Между тем банковские счета были оформлены на ее близких родственников. Всего за период работы бухгалтером перечислено 47 млн тенге", - рассказали в прокуратуре Акмолинской области.

Второй случай установлен в одной из школ Степногорска, где, по версии следствия, бухгалтер перечислила на свой счет в качестве заработной платы 36 млн тенге.

По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по ст.189 ч.4 п.2 УК (Хищение в особо крупном размере), которые расследуются специальными прокурорами и ДЭР по Акмолинской области.

Наказание за хищение в Казахстане

Согласно ст.189 УК РК:

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028009-perechislyala-dengi-na-scheta-rodstvennikov-buhgalterov-podozrevayut-v-hischenii-83-mln-tenge/