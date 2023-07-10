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Братья из Астаны задержали предполагаемого грабителя в Караганде

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Мужчину задержали на улице
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Караганде было совершено нападение на пенсионерку - предполагаемого грабителя задержали очевидцы, которые являются братьями, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Ограбление произошло на проспекте Нуркена Абдирова днем: несмотря на свидетелей, мужчина напал на 78-летнюю пенсионерку на автобусной остановке. Нападавший сорвал с шеи пенсионерки цепочку и попытался скрыться.

Предполагаемого грабителя задержали двое очевидцев в возрасте 30 лет и 21 года. Выяснилось, что они являются братьями и оба из Астаны. В Караганду мужчины прибыли по своим делам.

Братьями был задержан 29-летний подозреваемый. Его передали в руки стражей порядка, после доставили в полицию.

Ведется досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж".

Отметим, согласно статье 191 УК РК, грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027998-bratya-iz-astany-zaderzhali-predpolagaemogo-grabitelya-v-karagande/

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