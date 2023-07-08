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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Трехмесячных львят и тигрят пытались контрабандой ввезти из России в Казахстан (фото)

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Тигрята в клетке
Тигрята в клетке. Фото: t.me/customs_rf

Из России в Казахстан незаконно пытались провезти нескольких тигрят и львят. Машину с животными остановили пограничники, сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы РФ.

По данным российского ведомства, четверых детенышей заметили при проверке легкового авто в пункте пропуска Караузек в Астраханской области.

"Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти их в пластиковых переносках на заднем сиденье авто. Разрешительных документов у него не было. Детенышей мужчина купил в Чеченской Республике и планировал продать в казахстанский частный зоопарк", – говорится в сообщении.

Львята в клетке
Львята в клетке. Фото: t.me/customs_rf

Сейчас животных изъяли и собираются передать на временное содержание в комфортные условия.

По факту контрабанды решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Задержанное авто
Задержанное авто. Фото: t.me/customs_rf

Напомним, что в мае 2023 года в Алматинской области полицейские нашли двух львят, которых держали в подсобном помещении.

Тогда этот факт был зарегистрирован по части 1 статьи 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животных".

В этой статье установлено наказание за незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов.

Такие преступления в Казахстане наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Позже стало известно, что детенышей временно разместили в зоопарке, на территории, закрытой для посетителей. За состоянием зверят наблюдали ветврачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027870-trehmesyachnyh-lvyat-i-tigryat-pytalis-kontrabandoy-vvezti-iz-rossii-v-kazahstan-foto/

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