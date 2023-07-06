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Осужден замдиректора филиала "Казпочты"

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Мужчина в костюме за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: pepifoto/Getty Images

Судом №2 Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя директора по производству областного филиала АО "Казпочта". Его обвиняли в получении взятки в значительном размере, передает официальный сайт Павлодарского областного суда.

Дело рассматривалось по ч.2 ст.366 УК (Получение взятки в значительном размере).

В суде установлено, что в январе текущего года заместитель директора по производству Павлодарского областного филиала АО "Казпочта" с целью незаконного обогащения предложил гражданину передать ему денежное вознаграждение за беспрепятственную приемку выполненных работ по ремонту кровли автомобильного бокса на территории автомобильно-транспортного управления.

В последующем подозреваемый был задержан с поличным при получении взятки в сумме 2 млн тенге.

Подсудимый свою вину не признал и просил его оправдать.

"С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, наличия малолетних детей, инвалидности 3 группы, совершения уголовного правонарушения впервые, судом назначено 3 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - отметили в Павлодарском областном суде.

Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

Добавим, что согласно ч.2 ст.366 УК получение взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ранее стало известно, что завершено досудебное расследование в отношении 7 сотрудников патрульной полиции из Алматы и Алматинской области. Они подозреваются в неоднократном получении взяток.

"Незаконное денежное вознаграждение полицейские получали за непривлечение к административной ответственности граждан, нарушивших правила дорожного движения. Кроме того, инспекторы обманным путем завладели деньгами граждан, фактически не совершавших правонарушений на дорогах", - заявили в Антикоре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027770-osuzhden-zamdirektora-filiala-kazpochty/

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