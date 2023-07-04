Обещали до 400% прибыли: вкладчиков двух финпирамид обманули в Карагандинской области

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительницу Карагандинской области заподозрили в создании двух финпирамид. Сейчас сумма ущерба оценивается в 23 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

В Карагандинской области правоохранители ищут вкладчиков проектов "Рассвет" и "Миллионеры 30 на 90". При этом руководительницу организаций подозревают в создании финансовой пирамиды.

По данным телеканала, суммы вкладов начинались от 10 до 100 тысяч тенге. За месяц инвесторам обещали выплачивать до 400% прибыли.

Отмечается, что поначалу люди действительно получали завидные дивиденды за счет взносов других. За полгода две компании собрали 3 тысячи человек. Предварительная сумма ущерба – 23 миллиона.

"Следствием установлено, что жительница Карагандинской области в период с июня 2022 года по январь 2023 года на территории Карагандинской области, используя мессенджер Telegram, создала проекты "Рассвет" и "Миллионер 30 на 90", завуалированные под кассу взаимопомощи", – сообщила пресс-секретарь Департамента экономических расследований по Карагандинской области Зарина Кусманова.

Источник: КТК

Отметим, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", финансовая пирамида – это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК.

Так, создание финансовой (инвестиционной) пирамиды – это организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Это преступление, а также руководство финансовой пирамидой или ее структурным подразделением наказываются штрафом в размере от 1 тыс. до 3 тыс. МРП (от 3,4 млн до 10,3 млн тенге) либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

лицом с использованием своего служебного положения;

с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

преступной группой;

с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

При этом в случаях, предусмотренных пунктом 3, наказание может быть дополнено конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее мы рассказывали, как понять, что вас втягивают в финансовую пирамиду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027421-obeschali-do-400-pribyli-vkladchikov-dvuh-finpiramid-obmanuli-v-karagandinskoy-oblasti/