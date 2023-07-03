Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Актобе

Опубликовано:

Водитель за рулем автомобиля
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Пьяный водитель автомобиля пытался скрыться от полицейских в Актобе, но был задержан. На пассажира ТС завели уголовное дело, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"2 июля в 02:00 сотрудники патрульной полиции по улице Сатпаева в селе Каргалинское обратили внимание на автомашину Kiа Rio, водитель которой грубо нарушал ПДД, создавал аварийные ситуации, чем и представлял угрозу для других участников дорожного движения", – говорится в публикации.

Отмечается, что требование полицейских остановиться гражданин проигнорировал, а когда машину все же остановили, то при проверке документов от 43-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя.

Тем временем пассажир, находившийся в этом же авто, оказал сопротивлением сотрудникам полиции, рассказали в МВД.

"Проведенная экспертиза показала, что мужчина находится в состоянии опьянения", – гласит публикация.

На водителя составили административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК. Ему грозит наказание в виде ареста на 15 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

А в отношении пассажира, оказавшего сопротивление полицейским, начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК РК. Ему грозит:

  • штраф в размере до 2 тысяч МРП (6,9 млн тенге);
  • либо исправительные работы в том же размере;
  • либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничение свободы на срок до 2 лет;
  • либо лишение свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027377-pyanyy-voditel-pytalsya-skrytsya-ot-politseyskih-v-aktobe/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.