Пьяный водитель пытался скрыться от полицейских в Актобе

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Пьяный водитель автомобиля пытался скрыться от полицейских в Актобе, но был задержан. На пассажира ТС завели уголовное дело, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"2 июля в 02:00 сотрудники патрульной полиции по улице Сатпаева в селе Каргалинское обратили внимание на автомашину Kiа Rio, водитель которой грубо нарушал ПДД, создавал аварийные ситуации, чем и представлял угрозу для других участников дорожного движения", – говорится в публикации.

Отмечается, что требование полицейских остановиться гражданин проигнорировал, а когда машину все же остановили, то при проверке документов от 43-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя.

Тем временем пассажир, находившийся в этом же авто, оказал сопротивлением сотрудникам полиции, рассказали в МВД.

"Проведенная экспертиза показала, что мужчина находится в состоянии опьянения", – гласит публикация.

На водителя составили административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК. Ему грозит наказание в виде ареста на 15 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

А в отношении пассажира, оказавшего сопротивление полицейским, начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК РК. Ему грозит:

штраф в размере до 2 тысяч МРП (6,9 млн тенге);

либо исправительные работы в том же размере;

либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничение свободы на срок до 2 лет;

либо лишение свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027377-pyanyy-voditel-pytalsya-skrytsya-ot-politseyskih-v-aktobe/