МИД об обманутых паломниках-казахстанцах: В Саудовской Аравии следствия не будет

Мекка. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в МИД РК раскрыли новые подробности по ситуации с обманутыми паломниками из Казахстана, которые направлялись в Мекку и Медину, передает корреспондент NUR.KZ.

"Со стороны МИД в лице нашего генконсульства в городе Джидда была оказана помощь в том плане, что поступил звонок от наших граждан, что они находятся в полицейском участке за нахождение на территории Саудовской Аравии по несоответствующей для хаджа визе, то есть у всех паломников была турвиза, которая не разрешает прохождение хаджа.

Естественно, генконсул со своими сотрудниками немедленно выехал в полицейский участок и оказал содействие, чтобы их освободили и отправили в отель. По некоторым данным, компания привезла на территорию Саудовской Аравии более 300 казахстанцев по турвизам", – сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Он добавил, что отследить нахождение всех 300 казахстанцев не получилось, поскольку из полицейского участка их вывозили на нескольких автобусах в разные части города.

"Первая колонна поехала, наш консул поехал за ними, и потом уже встретился в отеле, переговорил, объяснил все правила, что нет необходимости продолжать свой хадж вопреки законам Саудовской Аравии.

Некоторые наши граждане это поняли, часть уже за счет собственных средств вернулась в Казахстан и в правовом поле разбирается с этой компанией. Пишут заявление в полиции и обращаются к юристам", – добавили в МИД

Смадияров сообщил, что часть казахстанцев вышли из автобусов. Куда они направились далее – неизвестно. Возможно, совершают хадж. 100 человек из 300 уже вернулись в Казахстан.

"Так как обманула казахстанская компания и пострадали наши граждане, на территории Саудовской Аравии никаких следственных либо проверочных действий не будет совершаться", – добавили в МИД.

Напомним, в январе десятки жителей Шымкента приобрели путевки в Мекку и Медину в одной из турфирм. Однако рейс все время откладывали, а вскоре фирма и вовсе перестала выходить с клиентами на связь.

Через некоторое время об обмане со стороны этой же туристической фирмы заявили 10 жителей Алматы. По их словам, они заплатили компании от 500 тыс. тенге, но так и не улетели из страны.

В апреле директора турфирмы, об обмане которой заявили свыше 100 человек, задержала полиция. Его подозревают в мошенничестве.

Недавно на заседании коллегии МВД президент Касым-Жомарт Токаев упомянул об этом инциденте и поручил вести решительную борьбу с мошенниками. По его словам, незаконные действия такого рода наносят большой ущерб здоровью казахстанцев, их моральному состоянию и репутации страны в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027369-mid-ob-obmanutyh-palomnikah-kazahstantsah-v-saudovskoy-aravii-sledstviya-ne-budet/