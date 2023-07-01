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Популярный Telegram-канал заблокировали по требованию прокуратуры в Алматы

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Телефон в руках
Телефон в руках. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокуратура Медеуского района Алматы заблокировала популярный Telegram-канал, который предлагал купить наркотики. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алматы.

"По заявлению прокуратуры Медеуского района судом признана незаконной и прекращена деятельность популярного телеграмм-канала по сбыту наркотических средств.

Данный канал предоставлял возможность приобретения наркотических средств в семи городах страны. При этом только в Алматы купить наркотики через закладки предлагали около 40 так называемых "онлайн-магазинов", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что канал также предлагал работу закладчиком для распространения наркотиков. Правоохранительные органы проведут соответствующие мероприятия по этим фактам, рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что ОПГ наладила сбыт наркотиков в Астане, Кокшетау и Караганде через мессенджер - в отношении предполагаемого лидера возбудили дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027127-populyarnyy-telegram-kanal-zablokirovali-po-trebovaniyu-prokuratury-v-almaty/

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